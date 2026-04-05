19:23, 5 апреля 2026Мир

Вероятность выхода США из НАТО оценили

Пушков: Заморозка участия США в НАТО перешла в зону возможного
Ольга Коровина

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Сумма разногласий между президентом США Дональдом Трампом и странами ЕС настолько велика, что становится возможным замораживание участия Вашингтона в НАТО. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, иногда в мировой политике происходят вещи, которые кажутся невероятными, но на самом деле основаны на сумме глубоких причин. Одной из таких невероятных вещей он назвал выход США из НАТО. По словам сенатора, такому исходу способствуют политические, идейные, экономические и ценностные разногласия между Трампом и странами ЕС.

«Если не полный выход, то замораживание участия США в НАТО и прекращение финансирования альянса из зоны невозможного переходит в зону возможного», — написал Пушков.

Ранее Трамп назвал Североатлантический альянс ослабленным и ненадежным партнером, комментируя оплошность газеты The New York Times, которая по ошибке расшифровала аббревиатуру НАТО не как «Организацию Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization), а как «Организацию Североамериканского договора» (North American Treaty Organization).

