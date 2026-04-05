Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:58, 5 апреля 2026

Власти Сейшел обратились к «Аэрофлоту» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AJ / Unsplash

Власти Сейшел обратились к российской авиакомпании «Аэрофлот» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов. Об этом ТАСС сообщила министр транспорта, портов и гражданской авиации Сейшел Вероника Лапорт.

Лапорт отметила, что в настоящее время существуют прямые рейсы три раза в неделю. При этом из-за большого спроса у российских туристов, которых приезжает около 40 тысяч в течение года, они хотели бы увеличить их частоту.

«Сейчас их рейсы на Сейшелы выполняются сезонно — они прекращаются летом и начинаются вновь зимой. Так что можно было бы попробовать либо увеличить частоту рейсов во время сезона, либо продлить их в течение всего года», — заявила министр.

Лапорт подчеркнула, что у республики есть возможность принимать больше туристов. «Так что это обращение к "Аэрофлоту". Я понимаю вызовы, с которыми они сталкиваются», — заключила она.

Ранее в апреле сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты до конца мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok