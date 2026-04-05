Власти Сейшел обратились к «Аэрофлоту» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов

Власти Сейшел обратились к «Аэрофлоту» из-за спроса у российских туристов

Власти Сейшел обратились к российской авиакомпании «Аэрофлот» с вопросом о запуске круглогодичных прямых рейсов. Об этом ТАСС сообщила министр транспорта, портов и гражданской авиации Сейшел Вероника Лапорт.

Лапорт отметила, что в настоящее время существуют прямые рейсы три раза в неделю. При этом из-за большого спроса у российских туристов, которых приезжает около 40 тысяч в течение года, они хотели бы увеличить их частоту.

«Сейчас их рейсы на Сейшелы выполняются сезонно — они прекращаются летом и начинаются вновь зимой. Так что можно было бы попробовать либо увеличить частоту рейсов во время сезона, либо продлить их в течение всего года», — заявила министр.

Лапорт подчеркнула, что у республики есть возможность принимать больше туристов. «Так что это обращение к "Аэрофлоту". Я понимаю вызовы, с которыми они сталкиваются», — заключила она.

Ранее в апреле сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты до конца мая.

