Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

18:01, 6 апреля 2026Культура

Актриса Рубцова: В «Миротворце» оказалась в шикарной компании достойных граждан
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в сериале «Универ», прокомментировала новость о внесении в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее слова приводит Telegram-канал RT.

Ранее стало известно, что звезду «Универа» внесли в базу данных «Миротворца» за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Артистка призналась, что даже обрадовалась, узнав о попадании в список. А супруг и вовсе поздравил Рубцову с присвоением статуса.

«Я там в шикарной компании достойных граждан нашей страны. Победа все равно будет за нами. Муж сказал: пойди порадуйся, что-нибудь хорошее себе купи, красивое», — сказала Рубцова.

Актриса родилась в Макеевке. Известно, что на территории Донецкой Народной Республики проживает много близких ей людей.

