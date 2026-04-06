Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:26, 6 апреля 2026Культура

Звезду «Универа» внесли в базу данных «Миротворца»

Андрей Шеньшаков
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», внесена в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ресурса.

Известно, что персональные данные Рубцовой были опубликованы на скандально известном портале в понедельник. Актриса обвиняется в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Также указано, что она в одном из интервью сказала, что «всегда считала» Крым российским.

В марте стало известно, что российскую актрису театра, кино и дубляжа Ирину Горбачеву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Среди прочего, ей вменяют в вину «российскую пропаганду».

