Звезду «Универа» внесли в базу данных «Миротворца»

Актрису Валентину Рубцову из «Универа» внесли в базу данных «Миротворца»

Российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», внесена в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ресурса.

Известно, что персональные данные Рубцовой были опубликованы на скандально известном портале в понедельник. Актриса обвиняется в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Также указано, что она в одном из интервью сказала, что «всегда считала» Крым российским.

В марте стало известно, что российскую актрису театра, кино и дубляжа Ирину Горбачеву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Среди прочего, ей вменяют в вину «российскую пропаганду».