В Москве подешевел один вид жилья

Съемное жилье в Москве подешевело на фоне роста объема предложения

Ставки аренды в Москве опустились на фоне пополнившегося предложения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Под конец марта стоимость аренды жилья в столице, по наблюдениям участников рынка, опустилась. Спад цен следует за очередным циклом роста, который начался в 2023 году, объясняют в компании «Инком-недвижимость». В последний раз всплеск цен фиксировали в августе-октябре 2025 года, когда в некоторых районах города аренда подорожала на 15 процентов. В тот период медианные ставки аренды достигли исторического максимума в 66 тысяч рублей за однокомнатную квартиру.

В данный момент аренда «однушки» в Москве обойдется в 60 тысяч рублей в месяц — это единственный сегмент, где ставки остались на уровне прошлого года. Съемные студии подешевели за год на 3 процента (60 тысяч рублей в месяц), двухкомнатные квартиры — на 3 процента (80 тысяч рублей), трехкомнатные — на 9 процентов (118 тысяч рублей).

Такую тенденцию риелтор Александр Харыбин объясняет ростом объема предложения, в частности, в новых проектах, которые достраивались последние несколько лет. К апрелю экспозиция выросла до 23,2 тысячи лотов — за квартал показатель увеличился на 13 процентов, а за год — на 4 процента. В связи с этим рынок сейчас принадлежит арендаторам, из-за чего хозяевам сдаваемых квартир приходится дополнительно вкладываться в косметический ремонт. На модернизацию жилья арендодатели сегодня готовы потратить сумму, эквивалентную двум-четырем месячным платежам.

По прогнозам аналитиков, предложения на рынке аренды продолжит расти и во втором квартале года, в том числе за счет объектов, сдаваемых на лето. Однако по мере того, как ключевая ставка будет приближаться к 12-14 процентам, ассортимент может вновь перейти к сокращению из-за роста сделок по продаже. В этот момент аренда в Москве начнет снова дорожать, хоть и с меньшей скоростью.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при аренде жилья. Прежде всего арендаторам и арендодателям рекомендовали фиксировать в договоре состояние имущества и ремонта в квартире — такая практика в будущем позволит быстрее разрешить спорные моменты.