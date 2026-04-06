Башаров оценил пользу 13-летней разницы в возрасте с возлюбленной

Марат Башаров: Ася Борисова делает меня моложе

Актер Марат Башаров рассказал о том, какую пользу извлекает из 13-летней разницы в возрасте со своей возлюбленной, артисткой Асей Борисовой. Признание звезды опубликовал Starhit.

«Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой пять лет разницы, — я думал: „Боже, какой он уже старик“! А у нас... меня Аська делает моложе, а я Аську — еще моложе», — заявил Башаров.

Марату Башарову 51 год. Он дважды был женат: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Обе бывшие супруги обвиняли актера в домашнем насилии. Как сообщается, Борисову «не смущает скандальное прошлое» ее партнера.

В ноябре Башаров резко опроверг появившиеся в СМИ новости о том, что они с Борисовой тайно поженились несколько лет назад.