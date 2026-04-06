Дачников призвали сажать в апреле ряд растений

Синоптик Позднякова: В апреле можно посадить редис и лук

Рано наступившая теплая погода в апреле позволит дачникам посадить редис, лук и ряд других культур. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru.

По словам синоптика, в текущем месяце температура может подняться до 20 градусов тепла, однако на непродолжительный срок. При этом резкое похолодание все еще возможно, из-за чего сажать смородину, крыжовник и другие культуры, плохо переносящие заморозки, опасно. Позднякова посоветовала выбирать для посадки другие растения.

«Единственное, на что я уповаю: благодаря теплой погоде в первых числах апреля в теплице уже можно посеять растения, которые не боятся заморозков — редис, лук, салат и так далее. Они окрепнут при более высокой температуре, и даже если потом похолодает, не потеряют свежести и сохранят свои свойства», — отметила эксперт.

