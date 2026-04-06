15:56, 6 апреля 2026Россия

Москалькова раскрыла детали договоренностей с Украиной по возвращению россиян

Москалькова: С украинской стороной прорабатывается вопрос воссоединения 12 семей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

С украинской стороной прорабатывается вопрос воссоединения 12 семей. Детали договоренностей по возвращению россиян раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, речь идет о шести российских семьях, которые хотели бы забрать с территории Украины своих родных, преимущественно пожилых, а также шести украинских семьях, которые аналогично хотели бы забрать своих близких с территории России.

«На данный момент Россия прорабатывает с украинской стороной возможность воссоединения этих семей», — пояснила Москалькова.

Предварительно, обмен ожидается в первой половине 2026 года.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что семеро детей воссоединятся с близкими в четырех странах — на Украине, в Германии, Польше и Франции.

