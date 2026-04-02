18:32, 2 апреля 2026Россия

Россия вернула Украине и Европе семерых детей

Львова-Белова: Семеро детей воссоединятся с близкими в четырех странах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

Семеро детей воссоединятся с близкими в четырех странах — на Украине, в Германии, Польше и Франции. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Омбудсмен пояснила, что ситуации у всех семей разные. Деталей она не стала раскрывать, лишь добавив, что активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями принимала первая леди США Мелания Трамп.

«В ближайшее время к близким приедут семь детей из шести семей», — пояснила Львова-Белова.

Ранее стало известно о возвращении на Украину пятерых детей. Сообщалось, что один ребенок жил на российской территории с дедушкой, а после его смерти захотел отправиться на Украину к матери.

