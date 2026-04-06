Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 6 апреля 2026

Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Craig Brough / Reuters

В США мужчина предстал перед судом за то, что стал щупать женщину, работавшую аниматором в торговом центре. Об этом сообщает WPXI.

Инцидент произошел в South Hills Village Mall в штае Пенсильвания. Пострадавшая исполняла роль пасхального кролика. Шивакришна Бера, по версии обвинения, подошел к ней, схватил за грудь и спросил, мальчик она или девочка. После этого женщина обратилась в полицию.

На предварительном слушании потерпевшая сквозь слезы рассказывала, что онемела от страха и не могла пошевелиться. Защита настаивает, что Бера всего лишь пытался схватить ее галстук-бабочку, однако сама жертва заявила, что он, без всяких сомнений, сжимал ее грудь.

На заседании показали видео с камер наблюдения, на котором видно, как подсудимый хватает кролика за грудь. Когда адвокат спросил потерпевшую, почему она не сопротивлялась, та ответила, что не хотела выходить из образа, так как по условиям контракта должна играть своего персонажа.

Дело передано в суд присяжных, дата слушаний пока не назначена. Сам Бера не стал отвечать на вопросы журналистов, покидая здание суда.

Ранее в США к 180 годам тюрьмы приговорили стоматолога из штата Алабама, который годами домогался и насиловал подчиненных и пациенток. Мужчину арестовали в апреле 2021 года после ряда жалоб.м

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok