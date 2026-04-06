Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

В США мужчина предстал перед судом за то, что стал щупать женщину, работавшую аниматором в торговом центре. Об этом сообщает WPXI.

Инцидент произошел в South Hills Village Mall в штае Пенсильвания. Пострадавшая исполняла роль пасхального кролика. Шивакришна Бера, по версии обвинения, подошел к ней, схватил за грудь и спросил, мальчик она или девочка. После этого женщина обратилась в полицию.

На предварительном слушании потерпевшая сквозь слезы рассказывала, что онемела от страха и не могла пошевелиться. Защита настаивает, что Бера всего лишь пытался схватить ее галстук-бабочку, однако сама жертва заявила, что он, без всяких сомнений, сжимал ее грудь.

На заседании показали видео с камер наблюдения, на котором видно, как подсудимый хватает кролика за грудь. Когда адвокат спросил потерпевшую, почему она не сопротивлялась, та ответила, что не хотела выходить из образа, так как по условиям контракта должна играть своего персонажа.

Дело передано в суд присяжных, дата слушаний пока не назначена. Сам Бера не стал отвечать на вопросы журналистов, покидая здание суда.

