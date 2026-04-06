Мужчина забивал кирпичом пенсионерок и похищал их сумки в российском регионе

В Челябинской области осудят мужчину за убийство пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело расследуется по статьям 162 («Разбой»), 30,105 («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») и 105 («Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ.

По данным следствия, 28 июля 2001 года в подъезде одного из домов на улице Ширшова было обнаружено женское тело 77-летней местной жительницы с травмами головы, также у нее была похищена сумка с личными вещами. Сразу установить злоумышленника не удалось, и уголовное дело было приостановлено. Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными сотрудниками продолжали вести работу. Были восстановлены маршруты и контакты лиц, которые в то время находились в районе совершения преступления. Следователи провели их допросы, в том числе тех, которые уже отбывают наказание, и запросили сведения о нераскрытых похожих преступлениях в то время.

Были обнаружены еще пять приостановленных дел, связанных с разбойными нападениями и расправой. Во всех эпизодах фигурировал мужчина в камуфляже и кепке. Нападения происходили в подъездах на пожилых женщин, он бил их кирпичом по голове и похищал сумки.

Сотрудники правоохранительных органов установили ранее судимого местного жителя, который отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. На допросе мужчина дал признательные показания. В период с июля по октябрь 2001 года было совершено восемь нападений.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

