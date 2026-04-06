Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:28, 6 апреля 2026

Мужчина забивал кирпичом пенсионерок и похищал их сумки в российском регионе

В Челябинской области осудят мужчину за убийство пенсионерок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области осудят мужчину за убийство пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Уголовное дело расследуется по статьям 162 («Разбой»), 30,105 («Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») и 105 («Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ.

По данным следствия, 28 июля 2001 года в подъезде одного из домов на улице Ширшова было обнаружено женское тело 77-летней местной жительницы с травмами головы, также у нее была похищена сумка с личными вещами. Сразу установить злоумышленника не удалось, и уголовное дело было приостановлено. Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными сотрудниками продолжали вести работу. Были восстановлены маршруты и контакты лиц, которые в то время находились в районе совершения преступления. Следователи провели их допросы, в том числе тех, которые уже отбывают наказание, и запросили сведения о нераскрытых похожих преступлениях в то время.

Были обнаружены еще пять приостановленных дел, связанных с разбойными нападениями и расправой. Во всех эпизодах фигурировал мужчина в камуфляже и кепке. Нападения происходили в подъездах на пожилых женщин, он бил их кирпичом по голове и похищал сумки.

Сотрудники правоохранительных органов установили ранее судимого местного жителя, который отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. На допросе мужчина дал признательные показания. В период с июля по октябрь 2001 года было совершено восемь нападений.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин забил трубой владельца валютного обменника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok