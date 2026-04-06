Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:59, 6 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Пользовательница Reddit с ником Mellow-Jelloo пожаловалась на своего 54-летнего бойфренда, решившего разорвать с ней отношения. По словам 35-летней женщины, поводом стала случайная находка.

«Мы встречались девять лет, но сегодня он расстался со мной, потому что нашел в моем комоде два фаллоимитатора. Они хранились у меня много лет, я всегда держала их в коробке в комоде. Я редко ими пользуюсь, потому что у нас с парнем была очень хорошая сексуальная жизнь — в среднем мы занимаемся сексом два раза в неделю», — написала женщина.

По ее словам, бойфренд всегда считал использование таких сексуальных игрушек отвратительным, однако она никогда с ним не соглашалась в этом. Однако после обнаружения фаллоимитаторов он перестал отвечать на ее звонки и сообщения, написав лишь, что не хочет иметь с ней ничего общего.

«Он добавил, что в его представлении я всегда буду считаться падшей женщиной и что он хочет разорвать отношения», — заключила она.

Ранее девушка задумалась о расставании с бойфрендом-фокусником из-за трюков с ее влагалищем. Например, однажды он прямо во время секса произнес: «О, как это туда попало?», после чего вытащил из ее промежности монету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok