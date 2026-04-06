На 105-м году жизни скончалась участница прорыва блокады Ленинграда

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 6 апреля 2026Россия

На 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Громова
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Фонд Мост поколений / YouTube

В Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Полина Громова. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«Она прошла тяжелый путь, перенесла испытания, которые нам с вами сложно представить, но при этом сохранила внутренний свет», — написал он.

Громова принимала участие в прорыве блокады Ленинграда, служила зенитчицей 192-го зенитно-артиллерийского полка, защищая небо города от налетов авиации немецко-фашистских захватчиков.

За героизм и мужество, проявленные во время войны, ее наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда».

Ранее в Саратове умерла Елена Зорина, участница Сталинградской битвы. Известно, что в Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числе погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok