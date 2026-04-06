На 105-м году жизни скончалась участница прорыва блокады Ленинграда

На 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Громова

В Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Полина Громова. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«Она прошла тяжелый путь, перенесла испытания, которые нам с вами сложно представить, но при этом сохранила внутренний свет», — написал он.

Громова принимала участие в прорыве блокады Ленинграда, служила зенитчицей 192-го зенитно-артиллерийского полка, защищая небо города от налетов авиации немецко-фашистских захватчиков.

За героизм и мужество, проявленные во время войны, ее наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда».

Ранее в Саратове умерла Елена Зорина, участница Сталинградской битвы. Известно, что в Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией».