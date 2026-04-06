20:02, 6 апреля 2026Россия

В Петербурге на 106-м году жизни скончался участник ВОВ Иофа
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 106-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Иофа. Об этом говорится в сообщении администрации Центрального района города в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера на 106-м году ушел из жизни Александр Леонидович Иофа. Александр Леонидович — человек–эпоха: участник Великой Отечественной войны», — написали в пресс-службе.

Отмечается, что за боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны II степени. Администрация района выразила соболезнования родным и близким умершего.

В этот же день стало известно, что в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады Ленинграда Полина Громова.

