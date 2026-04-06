ТАСС: На берегу Финского залива обнаружили локальное скопление нефтепродуктов

На берегу Финского залива обнаружили локальное скопление нефтепродуктов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Скопление зафиксировано в районе деревни Логи. Как заявили в комитете, это место находится на отдалении от территории Сосновоборского городского округа.

Там добавили, что принимаются меры для сдерживания и устранения загрязнения. Оно локализовано и не представляет опасности для близлежащих территорий.

В начале апреля появились сообщения о том, что на фоне атак ВСУ по нефтеналивным портам в Ленобласти якобы произошло локальное загрязнение в одном из мест в районе Липово в Сосновом Бору. Сведения о разливе нефти в Финском заливе с нефтеналивных терминалов в Усть-Луге тогда не подтвердились, отмечали в комитете государственного экологического надзора.

