Экономика
00:14, 6 апреля 2026

На берегу Финского залива обнаружили локальное скопление нефтепродуктов

Марина Совина
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На берегу Финского залива обнаружили локальное скопление нефтепродуктов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Скопление зафиксировано в районе деревни Логи. Как заявили в комитете, это место находится на отдалении от территории Сосновоборского городского округа.

Там добавили, что принимаются меры для сдерживания и устранения загрязнения. Оно локализовано и не представляет опасности для близлежащих территорий.

В начале апреля появились сообщения о том, что на фоне атак ВСУ по нефтеналивным портам в Ленобласти якобы произошло локальное загрязнение в одном из мест в районе Липово в Сосновом Бору. Сведения о разливе нефти в Финском заливе с нефтеналивных терминалов в Усть-Луге тогда не подтвердились, отмечали в комитете государственного экологического надзора.

