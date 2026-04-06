07:50, 6 апреля 2026Спорт

Названо лучшее упражнение для плоского живота

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tinatin / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Primamedia назвали лучшее упражнение для плоского живота. Об этом сообщается на сайте издания.

Основа упражнения — мягкая компрессия живота. Лежа на спине, нужно подтянуть колени к груди и обхватить их руками, создавая легкое давление на область живота. Это стимулирует перистальтику кишечника, улучшает кровообращение в брюшной полости, а также помогает расслабить поясницу и уменьшить метеоризм.

Базовый вариант — голова остается на полу, шея и поясница расслаблены, давление очень мягкое. В активном варианте голову поднимают и тянут лоб к коленям, слегка задействуя пресс. Специалисты советуют выполнять упражнение на пустой желудок, дышать глубоко и без рывков, избегая излишнего напряжения в плечах и резкого сжатия руками ног.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Эксперт посоветовала регулярно выполнять простые упражнения прямо на рабочем месте.

