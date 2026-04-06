Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Американский лидер Дональд Трамп совершил ошибку, начав операцию против Ирана, однако никогда этого не признает, так что ситуация для США будет только ухудшаться. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Dialogue Works выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу», — сказал аналитик, добавив, что сейчас все козыри находятся на руках у иранцев. Риттер также подчеркнул, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке продиктованы исключительно политическими мотивами, а не военными соображениями.
Кроме того, считает эксперт, если США решат провести рейд в Иране, все его участники, вероятно, погибнут, потому что наземная операция будет проведена без тщательного планирования.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо спрогнозировал провал любой наземной операции США в Иране.