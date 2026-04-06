Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Риттер: Положение США на Ближнем Востоке будет только ухудшаться

Американский лидер Дональд Трамп совершил ошибку, начав операцию против Ирана, однако никогда этого не признает, так что ситуация для США будет только ухудшаться. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Dialogue Works выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу», — сказал аналитик, добавив, что сейчас все козыри находятся на руках у иранцев. Риттер также подчеркнул, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке продиктованы исключительно политическими мотивами, а не военными соображениями.

Кроме того, считает эксперт, если США решат провести рейд в Иране, все его участники, вероятно, погибнут, потому что наземная операция будет проведена без тщательного планирования.

Ранее экс-советник НАТО Жак Бо спрогнозировал провал любой наземной операции США в Иране.