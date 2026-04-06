Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:57, 6 апреля 2026Мир

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Риттер: Положение США на Ближнем Востоке будет только ухудшаться
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп совершил ошибку, начав операцию против Ирана, однако никогда этого не признает, так что ситуация для США будет только ухудшаться. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Dialogue Works выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Ни Израиль, ни США не смогут продолжать делать то, что они делали раньше. <…> США уже сломлены. У них нет решения. Нет решения по Ормузскому проливу», — сказал аналитик, добавив, что сейчас все козыри находятся на руках у иранцев. Риттер также подчеркнул, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке продиктованы исключительно политическими мотивами, а не военными соображениями.

Кроме того, считает эксперт, если США решат провести рейд в Иране, все его участники, вероятно, погибнут, потому что наземная операция будет проведена без тщательного планирования.

Ранее экс-советник НАТО Жак Бо спрогнозировал провал любой наземной операции США в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok