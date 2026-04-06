Бывший советник НАТО раскрыл последствия любой наземной операции США в Иране

Экс-советник НАТО Бо спрогнозировал провал любой наземной операции США в Иране

Бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что захват Ирана или оккупация его территории не имеет смысла для США. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

«Оккупация — это не просто вопрос соотношения сил, а вопрос того, как вы сможете удерживать свое присутствие в стране, особенно в Иране, который огромен. Когда у вас есть армия, требующая сложной логистики, как вы можете себе это позволить?» — задумался аналитик.

5 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку. По его словам, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

