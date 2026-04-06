Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:45, 6 апреля 2026

Появилось видео испытаний российского боевого «Багульника»

Иван Потапов
Появилось видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал НРТК.

В ролике комплекс ведет огонь 82-миллиметровыми минами по учебной цели. Можно заметить, что модуль установлен во вращающейся башне вместе с системой заряжания. Процесс заряжания новой миной после выстрела занимает около пяти секунд.

Как пишет «Российская газета», основой для «Багульника-82», о котором ранее не сообщалось, мог послужить легкий миномет 2Б24.

В июле 2024 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что передала Минобороны России партии модернизированных мобильных минометов 2С12А «Сани», буксируемых минометов 2Б11 и легких 2Б24.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok