Появление летучих мышей в квартире объяснили

Зоолог Крускоп: Летучие мыши путают квартиры людей с пещерами

Летучие мыши могут залететь в квартиру, поскольку городские дома напоминают им скалы с пещерами — их естественную среду обитания. Причину их появления там объяснил кандидат биологических наук, заведующий сектором териологии Зоологического музея МГУ Сергей Крускоп в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам ученого, мигрирующие летучие мыши могут появиться в Москве лишь через месяц. «В большинстве случаев в квартиры залетают молодые летучие мыши, которые либо изучают территорию, составляя в голове ее "карту", либо осенью ищут место, где можно было бы перезимовать. С точки зрения летучих мышей, городские дома — такие странные скалы с пещерами», — поделился информацией он.

Зоолог добавил, что, если зверь не истощен и не ищет, где ему впасть в спячку, он может покинуть квартиру тем же путем.

Ранее стало известно, что в столичном парке «Лосиный остров» развесили дома-дуплянки для летучих мышей.