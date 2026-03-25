17:40, 25 марта 2026

В Москве построили дома для летучих мышей

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Домики для летучих мышей (дуплянки) развесили в парке «Лосиный остров» в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Они появились в местах, где животным не хватает естественных укрытий. Дуплянки похожи на скворечники для птиц, но устроены иначе. Вход в них представляет собой узкую горизонтальную щель в нижней части домика. Летучая мышь легко попадет внутрь, а ее природные враги, например, совы или куницы, сделать этого не смогут.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил, что дятлы этой весной изменили свои привычки, что может указывать на жаркое лето. По его словам, обычно дятлы делают гнезда со входом с восточной стороны, а в этом году — с северной. Согласно народным приметам, это может указывать на грядущую жару.

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
