16:18, 6 апреля 2026

Решение увеличить добычу нефти назвали символическим

Скрябин: Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти выглядит символическим шагом
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти выглядит символическим шагом. Таким его назвал портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам одного из делегата стран-участниц, ОПЕК+ намерена поднять квоты на добычу нефти в мае примерно на 206 тысяч баррелей в сутки. Повышение уже одобрили ключевые участники сделки — Россия и Саудовская Аравия.

По мнению эксперта, таких объемов добычи недостаточно для того, чтобы перекрыть возможные перебои: потери из-за конфликта оцениваются примерно в десяток миллионов баррелей в сутки, тогда как текущий прирост добычи несопоставим с потенциальными потерями.

«Увеличение на 206 тысяч баррелей в сутки выглядит как символический шаг, но нужно учитывать, что возможности реального увеличения предложения для большинства стран ОПЕК+ ограничены в силу географии, так как они находятся в зоне конфликта.
Важно также учитывать вклад участников сделки. Так, на Россию приходится около трети дополнительной квоты, что делает ее одним из ключевых источников прироста», — отметил Скрябин.

Во втором квартале рынок уже сейчас находится в дефиците примерно на семь миллионов баррелей в сутки. Рынок практически не интерпретирует действия ОПЕК+ как самостоятельный фактор — на первый план сейчас выходит геополитика, которая и определяет динамику цен и ожиданий. В таких условиях наиболее вероятный сценарий на следующей встрече стран картеля — дальнейшее повышение квоты и следование ранее принятым шагам без резких изменений, уверен эксперт.

Аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов ранее предположил, что после окончания конфликта между Ираном и США и полной разблокировки Ормузского пролива цены на нефть будут достаточно волатильными и, скорее всего, сильно пойдут вниз.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
