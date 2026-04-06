Росгвардейцы показали на видео обнаруженные взрывоопасные предметы в российском регионе

В ЛНР показали на видео уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов

В Луганской народной республике (ЛНР) показали на видео уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео специалисты инженерно-саперных подразделений Росгвардии проводят проверку освобожденных территорий в ЛНР. В ходе работы было обнаружено свыше 170 взрывоопасных предметов. Среди них детонаторы, запалы, противопехотные мины, а также элементы динамической защиты танка.

Все обнаруженные предметы были уничтожены методом накладного заряда.

Инженерно-саперные подразделения ведомства продолжают работу по обследованию местности с целью выявления и уничтожения взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами украинских военных на территории Украины.