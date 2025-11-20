Силовые структуры
Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

В Черниговской области Росгвадия уничтожила украинских пункт управления дронами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

В Черниговской области военнослужащие Росгвардии уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, замаскированный пункт управления находился в лесополосе возле автомобильной дороги. Росгвардия подняла в небо два дрона-камикадзе, которыми поразила цель. Кроме того, были уничтожены два ретранслятора связи на используемых украинскими военными телевышках.

Ранее в Харьковской области бойцы «стальной» бригады Росгвардии уничтожили расчет БПЛА ВСУ.

    

