Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

В Черниговской области Росгвадия уничтожила украинских пункт управления дронами

В Черниговской области военнослужащие Росгвардии уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, замаскированный пункт управления находился в лесополосе возле автомобильной дороги. Росгвардия подняла в небо два дрона-камикадзе, которыми поразила цель. Кроме того, были уничтожены два ретранслятора связи на используемых украинскими военными телевышках.

Ранее в Харьковской области бойцы «стальной» бригады Росгвардии уничтожили расчет БПЛА ВСУ.