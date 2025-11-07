Росгвардия уничтожила украинский расчет по запуску БПЛА

В Харьковской области Росгвардия уничтожила украинский расчет БПЛА

В Харьковской области бойцы «стальной» бригады Росгвардии уничтожили расчет БПЛА ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки бойцы 116-й отдельной бригады особого назначения засекли пункт управления беспилотниками и антенну-ретранслятор ВСУ. После по месту нанесли удар FPV-дроном.

В марте Росгвардия уничтожила беспилотник в небе над Луганской народной республикой (ЛНР). Он летел на высоте 150 метров. Росгвардейцы сбили дрон из стрелкового оружия. Выяснилось, что внутри были осколочно-фугасная боевая часть и авиационный взрыватель.