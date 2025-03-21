Росгвардия уничтожила ударный беспилотник ВСУ

Росгвардия уничтожает ударные БПЛА в ЛНР

Росгвардия уничтожает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украинский беспилотник был замечен в небе над Луганской народной республикой (ЛНР). Он летел на высоте 150 метров. Росгвардейцы сбили дрон из стрелкового оружия. Выяснилось, что внутри были осколочно-фугасная боевая часть и авиационный взрыватель.

Ранее оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Росгвардии протаранил «Бабу-Ягу» ВСУ в Харьковской области.

