Россия нарастила до максимума вывоз одного вида продукции

«Агроэкспорт»: Поставки шампиньонов из России достигли $10,5 млн в 2025 году

По итогам прошлого года экспорт шампиньонов из России достиг максимума как в физическом, так и в денежном выражении. О резком росте поставок этого вида продукции за рубеж сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт российских шампиньонов превысил 9,4 тысячи тонн. В деньгах показатель достиг 10,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2024 году показатели составляли около 8 тысяч тонн и почти 7,4 миллиона долларов.

Таким образом, за 12 месяцев поставки этого вида грибов из России за рубеж увеличились на 20 процентов в натуральном выражении. В денежном отношении показатель вырос на 42 процента.

Предыдущий максимум был установлен в 2022 году. Тогда российские поставщики отправили за рубеж около 7,9 тысячи тонн шампиньонов на общую сумму в 9,2 миллиона долларов.

Главными покупателями этого вида российской продукции оказались страны ближнего зарубежья. Лидером по объемам импорта стала Белоруссия с результатом примерно в 6,5 миллиона долларов. В топ-3 также вошли Казахстан (около 1,7 миллиона) и Грузия (более 600 тысяч). Пятерку лидеров замкнули Узбекистан (свыше 600 тысяч) и Киргизия (примерно 550 тысяч).

В 2025 году Россия резко нарастила поставки за рубеж еще двух видов продовольствия. Речь идет об экспорте сыров и творога. За отчетный период суммарная стоимость поставок этих продуктов достигла рекордных 173 миллионов долларов. Ведущими импортерами оказались Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.