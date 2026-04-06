Россиян призвали отказаться от приготовления пасхального кулича

Священник Береговой призвал потратить время на службы вместо готовки кулича

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой заявил, что не следует в Страстную седмицу тратить время на приготовление кулича и пасхи. Его слова приводит РИА Новости.

Береговой подчеркнул, что вместо приготовления кулича и пасхи лучше посетить богослужения, посвященные чтению 12 Евангелий, погребению Спасителя, в Страстные четверг, пятницу и субботу. «Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты», — призвал он.

Ранее аналитики выяснили, что в среднем россияне тратят на празднование Пасхи 2,7 тысячи рублей. Большинство опрошенных признались, что предпочитают классические куличи с изюмом, глазурью и посыпкой. Треть опрошенных любят куличи с добавками — цукатами, сухофруктами, орехами или шоколадом.