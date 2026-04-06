18:15, 6 апреля 2026

Российский автогигант представил нестандартные внедорожники

«АвтоВАЗ»: Планов по серийному производству ярких Lada Niva Bronto пока нет
Марина Аверкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нестандартные яркие внедорожники Lada Niva Bronto, принявшие участие в автопробеге в честь 49-летия с момента начала производства модели Lada Niva, не являются серийными. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Там пояснили, что это специально созданные для мероприятия машины.

«Это шоу-кары Niva Bronto от "ВИС-Авто" в экспериментальных цветах, подготовленные специально в честь дня рождения "Нивы"», — уточнили представители российского концерна. В компании добавили, что планов по выпуску серии пока нет.

Модернизированная Lada Niva Bronto отличается от текущей версии оформлением решетки радиатора (вместо логотипа Lada появилась надпись Bronto) и другими бамперами. Также вместо скрытого использовано видимое болтовое крепление накладок на колесные арки.

Напомним, что первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 был собран 5 апреля 1977 года.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин поделился своим опытом эксплуатации электрокара. По его словам, чтобы россияне начали покупать электромобили, нужно активнее расширять инфраструктуру.

