Российский автогигант представил нестандартные внедорожники

«АвтоВАЗ»: Планов по серийному производству ярких Lada Niva Bronto пока нет

Нестандартные яркие внедорожники Lada Niva Bronto, принявшие участие в автопробеге в честь 49-летия с момента начала производства модели Lada Niva, не являются серийными. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Там пояснили, что это специально созданные для мероприятия машины.

«Это шоу-кары Niva Bronto от "ВИС-Авто" в экспериментальных цветах, подготовленные специально в честь дня рождения "Нивы"», — уточнили представители российского концерна. В компании добавили, что планов по выпуску серии пока нет.

Модернизированная Lada Niva Bronto отличается от текущей версии оформлением решетки радиатора (вместо логотипа Lada появилась надпись Bronto) и другими бамперами. Также вместо скрытого использовано видимое болтовое крепление накладок на колесные арки.

Напомним, что первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 был собран 5 апреля 1977 года.

