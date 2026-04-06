15:09, 6 апреля 2026

Сенатор на себе испытал сложности поездки на электромобиле

Сенатор Шейкин: Поездки на электрокаре из Петербурга в Москву на 4 часа дольше
Марина Аверкина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин на себе испытал сложности, связанные с эксплуатацией электромобиля в России. Своим опытом он поделился с ТАСС. По его словам, чтобы россияне начали покупать электрокары, нужно активнее расширять инфраструктуру.

Дефицит зарядный станций значительно усложняет поездки на батарейных машинах по России, заявил Шейкин. «У меня электрокар, и был опыт, когда я пытался переехать на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву. Это приключение у меня заняло порядка девяти часов. Если мы говорим про стандартные автомобили, то на них поездка составляет от пяти до шести часов», — рассказал сенатор.

Путешествие на электромобиле заведомо сложнее: в стране слишком мало зарядных станций и возле них выстраиваются очереди. Его поездка состоялась летом, когда многие россияне отправляются в автопутешествия, поэтому подзарядиться оказалось «очень непросто». «Плюс сама зарядка происходит очень медленно — от часа до полутора», — подчеркнул Шейкин.

Он убежден, что для развития электротранспорта в России требуется создать соответствующую инфраструктуру. Автомобилисты «должны понимать, где эти автомобили можно будет заряжать», подытожил сенатор.

