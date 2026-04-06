17:37, 6 апреля 2026

Найден способ уменьшить число аварий с электросамокатами

Депутат Гусев: Скорость движения на электросамокатах надо ограничить до 10 км/ч
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ограничение скорости движения на электросамокатах позволит снизить аварийность с этим видом транспорта. Такое предложение «Национальной службе новостей» огласил зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Депутат призывает ограничить скорость движения на электросамокатах в пешеходных зонах до 10 километров в час. Также, по мнению Гусева, российским властям нужно упростить процедуру постановки на госучет электросамокатов и электровелосипедов. В Москве регистрационные номера для электросамокатов выдают сервисы кикшеринга — такая инициатива уже продемонстрировала свою эффективность, отметил парламентарий. «Это несложная управленческая задача — получать простые номера и упрощенную регистрацию. Тогда будет другая ответственность», — заявил он.

Кроме того, Гусев напоминает о необходимости усиленного контроля за соблюдением такими водителями ПДД и выделения для них отдельных дорожек в прогулочных зонах. В целом ситуацию с контролем СИМ в России депутат назвал «непаханным полем», вспомнив собственный опыт общения с электровелосипедистами. «Я лично за рулем несколько раз чуть не въезжал в этих ребят, потому что они выезжают из ниоткуда, едут по встречной полосе», — прокомментировал Гусев. Для снижения аварийности с этим видом СИМ депутат предложил перенять практику, действующую в отношении скутеров и мопедов последние 15 лет.

Ранее в Подмосковье начали запрещать прокат электросамокатов. Первыми от сервисов кикшеринга решили отказаться в Люберцах. 1 апреля запрет ввели в Котельниках. На Москву, по мнению экспертов, запрет не распространится.

