Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 6 апреля 2026

Сексолог раскрыла три главных условия для мощного либидо

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Барбара Монтес заявила, что мощное либидо сформируется только тогда, когда будут соблюдены три главных условия. Их она раскрыла в интервью для издания ABC.

«Для активации сексуального желания необходимы определенные минимальные условия: физическая энергия, умственная готовность и относительно сбалансированная гормональная система», — пояснила Монтес.

Хронический стресс и недосып могут приводить к гормональному сбою, предупредила специалистка. Они также негативно влияют на умственной готовности, поскольку перенапряжение переводит организм в состояние повышенной бдительности, а бессонница чревата возникновением утомляемости, раздражительности, отстраненности от собственного тела и эмоций, отметила сексолог.

Что касается физической энергии, по словам Монтес, она может отсутствовать из-за плохого питания, а именно диеты с избытком ультрапереработанных продуктов, а также недостатком железа, цинка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс призвала мужчин с эректильной дисфункцией изменить рацион. Так, для устранения проблем с потенцией она посоветовала употреблять оливковое масло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok