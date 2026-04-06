16:46, 6 апреля 2026

Сообщение о невозможности отвязать MAX от «Госуслуг» оказалось недостоверным

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В соцсетях распространилась информация о том, что после привязки мессенджера МАХ к «Госуслугам» отвязать его и вернуться к подтверждению для входа через СМС невозможно.

За основу информации взят личный пост россиянина, в котором он делится своим опытом. Он пишет, что МАХ привязан к «Госуслугам», и отвязать его не получилось. То есть он сообщает о своем опыте, а не говорит о факте, что после привязки мессенджера МАХ к «Госуслугам» отвязать его и вернуться к подтверждению для входа через СМС невозможно. Более того, пост россиянина посвящен его рекомендации о дополнительном пароле в мессенджере, а авторы фейка ухватились за одну фразу из всего текста.

Проверив работу «Госуслуг», смело можно сказать, что информация о невозможности смены верификации недостоверна. Для смены необходимо зайти в профиль, выбрать раздел «Вход в систему», далее выбрать удобный для россиянина способ верификации.

Также в интернете опубликована подробная инструкция по смене верификации. Необходимо проверить, привязан ли мессенджер к порталу. Для этого нужно зайти в свой аккаунт в раздел «Вход в систему», где должно быть написано: «Подключен вход по паролю и одноразовому коду из мессенджера MAX».

Потом нужно выбрать один из других способов подтверждения личности: СМС, одноразовый код (TOTP) или биометрия. Далее нажимаем на кнопку «Продолжить».

На этом этапе система попросит подтвердить свое решение. Нужно нажать на кнопку «Сменить», после чего на привязанный номер телефона придет СМС с кодом, который нужно ввести в соответствующие окна. Теперь вход на «Госуслуги» будет осуществляться по паролю и коду из СМС.

Информация о том, что после привязки мессенджера МАХ к «Госуслугам» отвязать его и вернуться к подтверждению входа через СМС невозможно, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

