Стало известно о новой тактике российских военных в приграничье

Военкор Кулько: Российские военные поменяли тактику в приграничье

Российские военные поменяли тактику в приграничье. Об этом стало известно военному корреспонденту Дмитрию Кулько, о чем он сообщил в Telegram.

По его данным, дроноводы подразделений войск «Север» в Сумской области намеренно меняют направления ударов на протяжении сотен километров, заставая противника врасплох.

«[Российские военные] создают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянную "дилемму неопределенности". Противник просто не в состоянии так распылять силы и предугадывать, где полыхнет в следующий раз», — обозначил Кулько.

Военкор подчеркнул, что новая тактика ослабила противника — бойцы ВСУ перестали держать дистанцию, начали ходить кучно. В результате российские войска могут наносить точные удары по группам противника. В частности, им удалось накрыть группу ВСУ из шести человек. «Мы методично перемалываем врага в этих лабиринтах, забирая сотню за сотней метров на разных участках», — заключил Кулько.

Ранее российский военнослужащий рассказал, что операторы беспилотных летательных аппаратов в Сумской области используют против ВСУ тактику «карусель», используя разные виды дронов.