12:27, 23 марта 2026Наука и техника

ВС России применили «карусель» против ВСУ

РИА Новости: Российские операторы БПЛА используют против ВСУ тактику «карусель»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумской области используют против Вооруженных сил (ВСУ) тактику «карусель». Об этом РИА Новости сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Великий.

«Работаем "каруселью". Используем КВН, "Молнии", другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее командир зенитно-артиллерийского взвода 164-й отдельной мотострелковой бригады Западной группировки войск с позывным Туран рассказал ТАСС, что в Луганской народной республике (ЛНР) зенитные установки ЗУ-23 оснастили прицелами с расчетом траектории БПЛА.

Также в марте Telegram-канал «Разработчик БПЛА» заметил, что поставленные Германией ВСУ барражирующие боеприпасы HX-2 оцениваются российскими экспертами как эффективные.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Пять автобрендов изменили цены на свои машины в России в марте

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Все новости
