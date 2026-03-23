РИА Новости: Российские операторы БПЛА используют против ВСУ тактику «карусель»

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумской области используют против Вооруженных сил (ВСУ) тактику «карусель». Об этом РИА Новости сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Великий.

«Работаем "каруселью". Используем КВН, "Молнии", другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель», — сказал собеседник.

Ранее командир зенитно-артиллерийского взвода 164-й отдельной мотострелковой бригады Западной группировки войск с позывным Туран рассказал ТАСС, что в Луганской народной республике (ЛНР) зенитные установки ЗУ-23 оснастили прицелами с расчетом траектории БПЛА.

Также в марте Telegram-канал «Разработчик БПЛА» заметил, что поставленные Германией ВСУ барражирующие боеприпасы HX-2 оцениваются российскими экспертами как эффективные.