15:10, 19 марта 2026Наука и техника

Установки ЗУ-23 оснастили прицелами с расчетом траектории БПЛА

Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) зенитные установки ЗУ-23 оснастили прицелами с расчетом траектории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал командир зенитно-артиллерийского взвода 164-й отдельной мотострелковой бригады Западной группировки войск с позывным Туран.

По его словам, установка использует тепловизионный прицел с выводом изображения на планшет. «Наводчик-дальномерщик делает настройку в зависимости от скорости удаления цели. И этот прицел, он на опережение [работает]», — сказал командир.

Туран добавил, что устройство позволяет обнаруживать БПЛА на высоте до одной тысячи метров. По его словам, эффективное поражение цели осуществляется на дистанции 500-700 метров.

В сентябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции собрали импровизированную самоходную зенитную установку на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ.

В апреле главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы с атаками украинских БПЛА на объекты российской энергетики.

