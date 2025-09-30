Наука и техника
12:29, 30 сентября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «мотолыгу» с броней из бревен и «зушкой»

В зоне СВО заметили тягач МТ-ЛБ с дополнительной броней и установкой ЗУ-23-2
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) собрали импровизированную самоходную зенитную установку на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ, который называют «мотолыгой». На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи можно заметить МТ-ЛБ с дополнительной «броней» из бревен и листов резины. Также защищенность тягача обеспечивают решетчатые экраны. Эти конструкции могут снизить ущерб от удара FPV-дрона.

На крыше корпуса машины разместили зенитную установку ЗУ-23-2, которая способна поражать низколетящие цели и бороться с живой силой противника. Максимальная дальность стрельбы «зушки» составляет 2,5 километра. Установка позволяет совершить до 2000 выстрелов в минуту.

Ранее в сентябре стало известно, что в России разработали мобильную точку противовоздушной обороны «Ловец», предназначенную для прикрытия объектов от дронов. Установка на шасси колесной бронемашины БРДМ-2 несет ЗУ-23-2 с тепловизионным прицелом.

    Все новости