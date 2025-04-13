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09:02, 13 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты возможности модернизированной ЗУ-23 против атак дронов на энергетику

Военэксперт Коротченко: Новая ЗУ-23 справится с атаками БПЛА на энергетику
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может сможет стать эффективным средством борьбы с атаками БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты российской энергетики. Такое мнение о новой модели установки высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Увеличение интенсивности террористических атак ВСУ против объектов российской энергетики требует поиска новых путей борьбы с БПЛА. Дешевизна и, как следствие, огромное количество дронов затрудняет применение по ним зенитных ракетных комплексов ввиду быстрого исчерпания боекомплекта», — объяснил военэксперт, подчеркнув, что именно поэтому зенитные артиллерийские комплексы с современными средствами управления огнем становятся вновь актуальны на поле боя.

По его оценке, ЗУ-23 смогут доказать свою эффективность, если оснастить их современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и системой программируемого подрыва зенитных боеприпасов. Доработка установки за счет оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами даст возможность проводить воздушную разведку в любое время суток.

«Возможно получение предварительного целеуказания извне, то есть включение модернизированных ЗУ-23 в состав эшелонированной ПВО», — уточнил Коротченко. Кроме того, оснащенная системой управления установка может управлять огнем двух приданных аналогичных установок, а это втрое увеличит огневую мощь без дополнительных расходов. Управлять всей группой можно дистанционно, из укрытия.

Эксперт уверен, что внедрение современной цифровой системы управления в ЗУ-23 поможет создать ракетный комплекс, который с минимальными затратами очищает небо от множества малоразмерных целей. Установки также могут эффективно прикрывать объекты нефтегазового комплекса, топливо хранилищ и баз ГСМ, объекты электроэнергетики и промышленности от атак вглубь РФ.

Ранее Коротченко рассказал, что модернизированные, доработанные зенитные установки ЗУ-23 могут противостоять новым украинским беспилотникам вертолетного типа RZ-500 «Рамзай».

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