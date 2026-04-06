19:35, 6 апреля 2026Россия

Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила о возможном возвращении в политику
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, занимавшая ранее пост депутата Госдумы, заявила о возможном возвращении в политику. Об этом она сама заявила в интервью журналистке Ксении Собчак, их разговор опубликован на YouTube.

Как стало известно из слов бывшего депутата, ей поступило некое «предложение», и сейчас она его обдумывает. Поклонская отметила, что «думает, куда идти дальше».

«Предложение[, которое поступило --] по политической карьере (...) В целом политическая работа», — заявила она.

На вопрос Ксении Собчак о политической силе, которая сделала ей такое предложение, Поклонская говорить отказалась. «Я не уполномочена говорить на эту тему», — подытожила она.

Наталья Поклонская — один из главных символов Русской весны. За 12 лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она проделала путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, затем ушла из политики и еще не раз совершила повороты в карьере. Так же резко менялись и взгляды Поклонской на общество и религию.

