Суд решил судьбу рассказавшего о взятке в один доллар бывшего российского губернатора

Бывший губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет по делу о взятках

В Курске Ленинский районный суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Бывший чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 400 миллионов рублей.

Смирнов лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на десять лет. Также суд постановил взыскать с него в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения вменяемых ему преступлений.

Ранее бывший губернатор Курской области выступил в суде с последним словом, в котором объяснил причину взяточничества на своей должности и раскаялся в содеянном. Он объяснил свое мздоимство тем, что «притупились грани дозволенного».