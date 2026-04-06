Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 6 апреля 2026

Суд решил судьбу рассказавшего о взятке в один доллар бывшего российского губернатора

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алена Солодова / РИА Новости

В Курске Ленинский районный суд приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Бывший чиновник признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 400 миллионов рублей.

Смирнов лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на десять лет. Также суд постановил взыскать с него в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения вменяемых ему преступлений.

Ранее бывший губернатор Курской области выступил в суде с последним словом, в котором объяснил причину взяточничества на своей должности и раскаялся в содеянном. Он объяснил свое мздоимство тем, что «притупились грани дозволенного».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok