Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 6 апреля 2026

Трамп допустил переброску американских войск в Иран

Трамп допустил переброску американских войск в Иран
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в интервью газете The Hill допустил, что в будущем войска США могут перебросить в Иран. Это возможно в том случае, если Исламская Республика не согласится на сделку.

Трампа спросили, исключает ли он возможность переброски наземных войск, на что он ответил отрицательно. Говоря о возможности достижения соглашения с Ираном, президент США заявил, что «умные люди пошли бы на сделку».

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что если достичь сделки не удастся, то США рассмотрят возможность нанесения ударов по любым инфраструктурным объектам на территории республики.

Ранее генштаб вооруженных сил Ирана пообещал США позорное поражение в случае проведения наземной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok