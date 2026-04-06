Трамп допустил переброску американских войск в Иран

Американский лидер Дональд Трамп в интервью газете The Hill допустил, что в будущем войска США могут перебросить в Иран. Это возможно в том случае, если Исламская Республика не согласится на сделку.

Трампа спросили, исключает ли он возможность переброски наземных войск, на что он ответил отрицательно. Говоря о возможности достижения соглашения с Ираном, президент США заявил, что «умные люди пошли бы на сделку».

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что если достичь сделки не удастся, то США рассмотрят возможность нанесения ударов по любым инфраструктурным объектам на территории республики.

Ранее генштаб вооруженных сил Ирана пообещал США позорное поражение в случае проведения наземной операции.