Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 6 апреля 2026Мир

В Иране пообещали США позорное поражение в случае проведения наземной операции

Генштаб Ирана: США потерпят позорное поражение при проведении наземной операции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США ждет позорное поражение в том случае, если они решат провести наземную операцию на территории Ирана. Соответствующее предупреждение содержится в специальном заявлении генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики, выдержки из которого приводит ТАСС.

«Любую агрессию, наземные операции и проникновение врага в какую-либо часть Ирана постигнет решительное и позорное поражение», — говорится в заявлении. Там отмечается, что дать отпор противнику готовы иранские вооруженные силы и мобилизованное ополчение страны.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США ждет катастрофа в случае начала наземной операции в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok