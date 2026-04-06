15:37, 6 апреля 2026Экономика

Транзит судов через Ормузский пролив начал оживать

Bloomberg: Трафик через Ормузский пролив достиг пика с начала войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Трафик через Ормузский пролив начал оживать спустя более чем месяц с начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. О постепенном восстановлении транзита судов через акваторию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.

4 и 5 апреля через Ормузский пролив прошло в общей сложности 21 судно. Достигнутый результат оказался значительно больше в сравнении со среднесуточным значением, зафиксированным в начале марта. Тогда, по данным ООН, показатель находился на уровне 3-6 судов.

Несмотря на заметный прирост трафика, говорить о полноценном восстановлении судоходства в ключевом на Ближнем Востоке проливе еще рано, отмечают эксперты. До начала войны в Иране через логистическую артерию ежедневно проходили около 135 судов.

Нынешний рост трафика аналитики объяснили в том числе освобождением судов некоторых стран от платы за проход через Ормузский пролив. За последнее время поблажку от Тегерана также получили экипажи двух китайских контейнеровозов и два танкера, связанных с Японией. На этом фоне эксперты не исключили роста трафика в проливе в обозримом будущем.

