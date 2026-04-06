В Киеве придумали способ вынудить Трампа продолжить поставки вооружений

Чалый: Украина должна работать с Конгрессом, чтобы Трамп продолжил поставки

В Киеве придумали способ вынудить президента США Дональда Трампа продолжить поставки вооружений. Как заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире YouTube-канала «Есть вопрос», дипломаты должны сосредоточиться на работе с Конгрессом, чтобы глава Белого дома не мог заблокировать помощь.

Дипломат отметил, что сейчас Соединенные Штаты продают оружие через европейских партнеров, и эти контракты американский лидер не может разорвать просто так. Однако он может не дать разрешения на следующие продажи или новые контракты, или тормозить логистику по линии Пентагона.

«Для того, чтобы у Трампа не было возможности это остановить, нужен Конгресс. А, значит, нам нужно сейчас работать на следующий год, чтобы бюджет по обороне был увеличен. Или чтобы по Украине было отдельное решение», — сказал Чалый.

Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Три чиновника сообщили, что глава Белого дома пригрозил прекратить поставки в рамках PURL, инициативы НАТО по закупке вооружений для ВСУ, финансируемой европейскими странами.