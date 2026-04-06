02:25, 6 апреля 2026

В Киеве придумали способ вынудить Трампа продолжить поставки вооружений

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В Киеве придумали способ вынудить президента США Дональда Трампа продолжить поставки вооружений. Как заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире YouTube-канала «Есть вопрос», дипломаты должны сосредоточиться на работе с Конгрессом, чтобы глава Белого дома не мог заблокировать помощь.

Дипломат отметил, что сейчас Соединенные Штаты продают оружие через европейских партнеров, и эти контракты американский лидер не может разорвать просто так. Однако он может не дать разрешения на следующие продажи или новые контракты, или тормозить логистику по линии Пентагона.

«Для того, чтобы у Трампа не было возможности это остановить, нужен Конгресс. А, значит, нам нужно сейчас работать на следующий год, чтобы бюджет по обороне был увеличен. Или чтобы по Украине было отдельное решение», — сказал Чалый.

Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Три чиновника сообщили, что глава Белого дома пригрозил прекратить поставки в рамках PURL, инициативы НАТО по закупке вооружений для ВСУ, финансируемой европейскими странами.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Минобороны выпустило заявление после мощного налета ВСУ на российский портовый город

    Названа самая подешевевшая рыба в России

    Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Все новости
