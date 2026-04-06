В Киеве заявили об истерике Зеленского

Соскин: Зеленский впал в истерику из-за отсутствия западной помощи

У президента Украины Владимира Зеленского началась истерика из-за того, что он остался без помощи от Запада. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Он поехал в Турцию к [президенту страны Реджепу Тайипу] Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии? Это все полная чушь», — сказал эксперт.

4 апреля Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. В них турецкий лидер одобрил стремление своего коллеги развивать отношения с государствами Персидского залива.