17:47, 6 апреля 2026Экономика

В Китае начали заменять сотрудников ИИ

Zhihu: В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену
Вячеслав Агапов

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

В Китае стали создавать уволенным сотрудникам цифровую замену. Об этом со ссылкой на данные портала Zhihu сообщает Frankmedia.

Заменяют работников с помощью ИИ-агента Colleague Skill. Система обучается на основе деловой переписки, скриншотов сообщений, рабочих проектов и документации конкретного человека. Получившийся ИИ-двойник может даже скопировать стиль общения человека.

В результате масса сотрудников пожаловались, что их сперва попросили как можно более детально описать все рабочие процессы и логику принятия решений. После увольнения их рабочие обязанности передали ИИ-помощникам.

По данным Bloomberg, по мере внедрения искусственного интеллекта активно сокращают штат также и американские технологические компании. В марте работодатели, связанные с технологическим сектором, сократили 18 720 рабочих мест. Это на 24 процента больше, чем в марте 2025 года. Общее число сокращений в этой отрасли с начала года превысило 52 тысячи.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

    Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

    Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

    В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

    Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

    Все новости
