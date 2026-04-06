Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 6 апреля 2026

В Москве бездомная женщина нашла «чемодан смерти»

В Москве у водоема в Алтуфьево женщина нашла в чемодане тело мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве около водоема в Алтуфьево нашли спрятанного в багаже изрезанного мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным ведомства, 4 апреля около водоема, расположенного на Алтуфьевском шоссе, был найден чемодан, внутри которого находился мужчина без признаков жизни со множественными колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, чемодан с телом нашла бездомная женщина. Она гуляла в парке и увидела багаж.

По словам источника канала, пострадавшего лишили жизни 5-7 дней назад. Во время его осмотра специалисты обнаружили три колото-резаные раны.

Как сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости», чемодан был обернут пищевой пленкой. Предположительно, пострадавший мужчина — родом из Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в квартире найден изрезанный 12-летний мальчик и в соседней комнате его 49-летняя мать без сознания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

    Дом в российском городе утонул и попал на видео

    Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok