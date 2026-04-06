В Москве бездомная женщина нашла «чемодан смерти»

В Москве около водоема в Алтуфьево нашли спрятанного в багаже изрезанного мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным ведомства, 4 апреля около водоема, расположенного на Алтуфьевском шоссе, был найден чемодан, внутри которого находился мужчина без признаков жизни со множественными колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, чемодан с телом нашла бездомная женщина. Она гуляла в парке и увидела багаж.

По словам источника канала, пострадавшего лишили жизни 5-7 дней назад. Во время его осмотра специалисты обнаружили три колото-резаные раны.

Как сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости», чемодан был обернут пищевой пленкой. Предположительно, пострадавший мужчина — родом из Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в квартире найден изрезанный 12-летний мальчик и в соседней комнате его 49-летняя мать без сознания.