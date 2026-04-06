15:57, 6 апреля 2026

В Подмосковье загорелся завод

В Подмосковье загорелся цех стекольного завода
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Московской области»

В Московской области загорелся цех стекольного завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

«В деревне Жуково Раменского округа произошло возгорание в цеху стекольного завода. Принятыми мерами пожар локализован на 300 квадратах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники производства сами покинули здание до того, как туда прибыли экстренные службы. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Ранее стало известно о пожаре в калининградском ТЦ. По словам очевидицы, пожарная сигнализация отключилась примерно через 30 секунд. Сообщалось о четырех пострадавших.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
