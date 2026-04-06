При пожаре в калининградском ТЦ пострадали четыре человека

В результате пожара в торговом центре в Калининграде пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает РИА Новости.
«По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.
В МЧС также сообщили, что тушение пожара в торговом центре продолжается.
Ранее очевидица возгорания в калининградском торговом центре «Гиант» заявила, что пожарная сигнализация отключилась примерно через 30 секунд.