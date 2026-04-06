22:03, 5 апреля 2026Россия

При пожаре в калининградском ТЦ пострадали четыре человека

При пожаре в ТЦ в Калининграде пострадали четыре человека, из них двое пожарных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате пожара в торговом центре в Калининграде пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает РИА Новости.

«По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

В МЧС также сообщили, что тушение пожара в торговом центре продолжается.

Ранее очевидица возгорания в калининградском торговом центре «Гиант» заявила, что пожарная сигнализация отключилась примерно через 30 секунд.

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Украинский военный рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

    Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

    На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

    План Макрона оказался под вопросом из-за России

    Женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

    Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

    Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

    Командир российского спецназа рассказал об испытании Европой новых технологий в зоне СВО

    Все новости
