При пожаре в калининградском ТЦ пострадали четыре человека

В результате пожара в торговом центре в Калининграде пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает РИА Новости.

«По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что пострадавших госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.

В МЧС также сообщили, что тушение пожара в торговом центре продолжается.

Ранее очевидица возгорания в калининградском торговом центре «Гиант» заявила, что пожарная сигнализация отключилась примерно через 30 секунд.