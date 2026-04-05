20:08, 5 апреля 2026Россия

Очевидица заявила об отключившейся сигнализации при пожаре в калининградском ТЦ

Маргарита Щигарева
Фото: Александр Мелехов / ТАСС

Очевидица возгорания в калининградском торговом центре (ТЦ) «Гиант» заявила, что пожарная сигнализация отключилась через примерно 30 секунд. Об этом пишет «112» в Telegram.

Свидетельница вместе с мужем и ребенком находилась на третьем этаже в детской комнате. Исходя из ее слов, так как сигнализация звучала недолго, посетители решили, что она включилась из-за сбоя, и не стали покидать помещение. Они начали эвакуироваться только после того, как в помещение зашли другие люди и сообщили о возгорании.

«Возникла давка: многие покидали здание без верхней одежды и обуви, в том числе дети. Люди искали безопасный выход и спускались по лестницам», — говорится в материале.

Ранее было опубликовано видео с эвакуацией посетителей торгового центра. На кадрах люди спускаются по лестнице, некоторые несут детей.

Пожар вспыхнул в торговом центре в Калининграде в воскресенье, 5 апреля. Огнем охватило несколько этажей «Гианта» и припаркованные рядом автомобили.

